Боя Джошуа – Фьюри не будет, – Пулев

Болгарский супертяжеловес Кубрат Пулев заявил, что знает все слабые места Энтони Джошуа и расправится с британцем так же, как это сделал в 2019 году Энди Руис.

Пулев уверен, что ни о каком бое Джошуа – Фьюри не может быть и речи, так как он победит Энтони в поединке 12 декабря.

"Я вижу много ошибок в подготовке Энтони. У него много слабых сторон. Думаю, что эти ошибки и слабые места в защите останутся. Я чувствую себя очень хорошо, сильный и мощно, и я добуду победу над Джошуа. Чувствую себя здоровым и счастливым. У меня много энергии. После победы я буду драться с Тайсоном Фьюри. Думаю, миру нужен новый чемпион, такой как я. Я – новый чемпион мира. Я иду за титулами", – цитирует Пулева boxingscene.com.

По словам 39-летнего уроженца Софии, этот бой предназначается не только для него, но и для всей страны, так как еще ни один болгарин не становился чемпионом мира в супертяжелом весе.

Как сообщал OBOZREVATEL, боксерский бой за три чемпионских титула Джошуа – Пулев пройдет в ночь на воскресенье, 13 декабря, в Лондоне. Стало известно, как можно будет посмотреть этот бой в интернете.