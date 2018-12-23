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Борец Беленюк ''вырубил'' Беринчика и ''стащил'' чемпионский пояс — фотофакт

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Знаменитый украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк в соцсетях опубликовал шутливое фото с боксером Денисом Беринчиком.

На снимке серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жайнеро стоит с чемпионским поясом WBO Oriental, а Денис лежит в нокауте на ринге.

Фанаты борца с юмором отнеслись к фотографии, придумывая ей веселые заголовки.

Борец Беленюк ''вырубил'' Беринчика и ''стащил'' чемпионский пояс — фотофакт

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Как сообщал ранее OBOZREVATEL,бой за чемпионский пояс WBO Oriental Беринчик — Кристобаль завершился в 7-м раунде техническим нокаутом от нашего соотечественника. Позже появилось видео с лучшими моментами встречи.

Отметим, что Денис во время выхода в ринг поразил зрителей неожиданным перфомансом. 30-летний уроженец Краснодона появился в образе компьютерного героя Супер Марио.

Персоны
Жан БеленюкДенис Беринчик
Место
УкраинаБровары
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