Борец Беленюк ''вырубил'' Беринчика и ''стащил'' чемпионский пояс — фотофакт

Знаменитый украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк в соцсетях опубликовал шутливое фото с боксером Денисом Беринчиком.

На снимке серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жайнеро стоит с чемпионским поясом WBO Oriental, а Денис лежит в нокауте на ринге.

Фанаты борца с юмором отнеслись к фотографии, придумывая ей веселые заголовки.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL,бой за чемпионский пояс WBO Oriental Беринчик — Кристобаль завершился в 7-м раунде техническим нокаутом от нашего соотечественника. Позже появилось видео с лучшими моментами встречи.

Отметим, что Денис во время выхода в ринг поразил зрителей неожиданным перфомансом. 30-летний уроженец Краснодона появился в образе компьютерного героя Супер Марио.