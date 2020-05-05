"Большой плюшевый мишка": Фьюри унизил Джошуа

Британский боксер Тайсон Фьюри поиздевался над своим соотечественником Энтони Джошуа, заявив, что совершенно его не боится, и сравнив его с большим плюшевым мишкой.

"Джошуа не опасен, это 100%. Он словно большой плюшевый мишка. Как я могу его опасаться после того, что случилось в бою против Энди Руиса? Его соперник набрал огромный вес, не тренировался, но Джошуа все равно не смог с ним ничего сделать. Есть только один непобедимый чемпион мира в супертяжелом весе. Я – "цыганский король", непобедимый, неприкасаемый и непробиваемый", – цитирует слова Фьюри издание ESPN.

Тайсон Фьюри TV.ua

Британец также заявил, что пока не собирается завершать карьеру, несмотря на слова о том, что он собирается провести два следующих боя и уходить на покой.

"Я продолжу драться, пока мне не будет 40 лет. Я думал об этом и понял, что мне в любом случае больше нечего делать. Я не вижу никого, кто мог бы составить мне конкуренцию. Я только что уничтожил лучшего из тех, кто есть. Деонтей Уайлдер является самым жестким соперником, и посмотрите, что с ним случилось", – добавил боксер.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер компании Top Rank Боб Арум заявил, что пандемия коронавируса может помочь провести бой между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

У нас в Telegram ты узнаешь первым, когда Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира!