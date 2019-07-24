"Болен": Усик сделал откровенное признание после смерти Дадашева

Непобедимый украинский тяжеловес Александр Усик отреагировал на смерть российского боксера Максима Дадашева. Саша принес соболезнования близким и посвятил россиянину трогательный стих.
"Я болен боксом я это знаю, я болен тем что манит и пленит, и нету дня чтоб я не думал,
Когда закончу как дальше жить.
Как жить без этого дурмана, и как вести себя в быту, когда ты каждый божий день мечтаешь,
Я выйду в ринг и запою, я запою балладу тихо и разгоню до множества октав.
Когда я в ринге, я живу, я расцветаю как тюльпан, и если нету в жизни бокса,
Я разлечусь как одуван. Бокс для меня как смысл жизни, который Бог мне в жизни дал", - написал Усик в Instagram.
Я болен боксом я это знаю, я болен тем что манит и пленит, и нету дня чтоб я не думал. Когда закончу как дальше жить. Как жить , без этого дурмана, и как вести себя в быту, когда ты каждый божий день мечтаешь, Я выйду в ринг и запою, я запою балладу тихо и разгоню до множества октав. Когда я в ринге я живу, я расцветаю как тюльпан, и если нету в жизни бокса. Я разлечусь как одуван. Бокс для меня , как смысл жизни, который Бог мне в жизни дал. 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 соболезнование близким.
Напомним, 28-летний российский боксер Максим Дадашев скончался в США из-за травм после поединка с представителем Пуэрто-Рико Сабриэлем Матиасом. Соболезнования близким спортсмена выразил также Василий Ломаченко, который не раз боксировал с Дадашевым в спаррингах.
Как сообщал OBOZREVATEL, названа причина смерти известного российского боксера Максима Дадашева.
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