"Болен": Усик сделал откровенное признание после смерти Дадашева

Непобедимый украинский тяжеловес Александр Усик отреагировал на смерть российского боксера Максима Дадашева. Саша принес соболезнования близким и посвятил россиянину трогательный стих.

"Я болен боксом я это знаю, я болен тем что манит и пленит, и нету дня чтоб я не думал,

Когда закончу как дальше жить.

Как жить без этого дурмана, и как вести себя в быту, когда ты каждый божий день мечтаешь,

Я выйду в ринг и запою, я запою балладу тихо и разгоню до множества октав.

Когда я в ринге, я живу, я расцветаю как тюльпан, и если нету в жизни бокса,

Я разлечусь как одуван. Бокс для меня как смысл жизни, который Бог мне в жизни дал", - написал Усик в Instagram.

Напомним, 28-летний российский боксер Максим Дадашев скончался в США из-за травм после поединка с представителем Пуэрто-Рико Сабриэлем Матиасом. Соболезнования близким спортсмена выразил также Василий Ломаченко, который не раз боксировал с Дадашевым в спаррингах.

Как сообщал OBOZREVATEL, названа причина смерти известного российского боксера Максима Дадашева.

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