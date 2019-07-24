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"Болен": Усик сделал откровенное признание после смерти Дадашева

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Непобедимый украинский тяжеловес Александр Усик отреагировал на смерть российского боксера Максима Дадашева. Саша принес соболезнования близким и посвятил россиянину трогательный стих.

"Я болен боксом я это знаю, я болен тем что манит и пленит, и нету дня чтоб я не думал,

Когда закончу как дальше жить.

Как жить без этого дурмана, и как вести себя в быту, когда ты каждый божий день мечтаешь,

Я выйду в ринг и запою, я запою балладу тихо и разгоню до множества октав.

Когда я в ринге, я живу, я расцветаю как тюльпан, и если нету в жизни бокса,

Я разлечусь как одуван. Бокс для меня как смысл жизни, который Бог мне в жизни дал", - написал Усик в Instagram.

Я болен боксом я это знаю, я болен тем что манит и пленит, и нету дня чтоб я не думал. Когда закончу как дальше жить. Как жить , без этого дурмана, и как вести себя в быту, когда ты каждый божий день мечтаешь, Я выйду в ринг и запою, я запою балладу тихо и разгоню до множества октав. Когда я в ринге я живу, я расцветаю как тюльпан, и если нету в жизни бокса. Я разлечусь как одуван. Бокс для меня , как смысл жизни, который Бог мне в жизни дал. 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 соболезнование близким.

Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa)

Новости
"Берет на себя": в России отреагировали на смерть боксера Дадашева в США

Напомним, 28-летний российский боксер Максим Дадашев скончался в США из-за травм после поединка с представителем Пуэрто-Рико Сабриэлем Матиасом. Соболезнования близким спортсмена выразил также Василий Ломаченко, который не раз боксировал с Дадашевым в спаррингах.

Как сообщал OBOZREVATEL, названа причина смерти известного российского боксера Максима Дадашева.

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Александр Усик
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