Болельщикам не понравился бокс и они устроили дикую драку на трибунах

Бой бывших претендентов на пояса чемпионов мира Джо Смита (25-4, 20 КО) и Джесси Харта (26-3, 21 КО) завершился грандиозным побоищем болельщиков.

Бой прошел при доминировании Смита, который в седьмом раунде отправил Харта в нокдаун. Джесси сумел достоять до конца поединка, однако при оглашении результатов судейских записок, оказалось, что один из судей отдал преимущество именно избитому Харту 97:92, 98:91, 94:95.

Joe Smith Jr. prevented Jesse Hart from getting personal revenge tonight in Atlantic City, and took a big step up the Light Heavyweight mountain.



Who should come next for The Beast? 🤔 #HartSmith pic.twitter.com/bnPe28oBVb