"Более простой": британский супертяж оригинально бросил вызов Кличко

Британский супертяж Дэвид Прайс заявил о готовности стать первым соперником Владимира Кличко после его возвращения в ринг.

По мнению англичанина, наш экс-чемпион предпочел бы возобновить карьеру с не самого сложного поединка.

"Вы знаете, вероятно, он подыскивает себе более простого соперника, поэтому я был бы рад возможности встретиться с Владимиром. Это здорово, что он возвращается. Потому что в поединке против Энтони Джошуа два года назад он выглядел хорошо. Он вернется и наверняка окажется среди топ-бойцов дивизиону", – цитирует Прайса talkSPORT.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимиру Кличко предложили фантастический контракт на три боя в случае его возвращения в ринг. Российский боксер Александр Поветкин отреагировал на эти слухи, заявив о готовности провести матч-реванш с украинцем.

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