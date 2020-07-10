Боксеры одновременно отправили друг друга в нокдаун во время боя в США

Михаил Морозов Бокс 10:36, 10.07.2020

В США на вечере бокса промоутерской компании Top Rank в поединке между американцами Питером Кортесом и Кори Чемпионом произошел курьезный момент – боксеры одновременно отправили друг друга в нокдаун.

В стартовом отрезке боя соперники обменялись мощными ударами с правой, после которого Кортес сумел удержаться на ногах, а его соперник – нет. Несмотря на это, Чемпион, который считался аутсайдером поединка, трижды отправлял своего визави в нокдаун на протяжении первого раунда. После третьего падения Кортеса на канвас рефери остановил бой и присудил Чемпиону победу техническим нокаутом.

Она стала для него второй в пяти поединках. Что касается его соперника, то это второе его поражение в четырех боях.

Как сообщал OBOZREVATEL, в противостоянии двух бойцов смешанных единоборств Эдера Лопеса и Диего Невеша случился двойной нокдаун, после которого один из бойцов так и остался на канвасе.

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