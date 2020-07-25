Сеньеса Эстрада (19-0, 9 КО), которая в 2016 году подписала контракт с промоутерской компанией братьев Кличко К2, продемонстрировала самый быстрый нокаут в истории профессионального бокса.

28-летняя девушка за 7 секунд нокаутировала Миранду Адкинс на вечере бокса промоушена Dazn.

После начало поединка непобедимая американская боксерша просто подошла к сопернице, после чего серией мощных ударов по лицу вырубила оппонентку. Ее рот был полон крови.

До этого момента самым быстрым нокаутом в профессиональном боксе считался поединок между южноафриканцами Золани Тете и Сибонисо Гоньей. Встреча в Белфасте в 2017 году завершилась за 11 секунд.

Согласно книге рекордов Гиннеса, самый быстрый нокаут в истории любительского бокса был в далеком 1947 году на турнире "Золотые перчатки" в Миннеаполисе, штат Миннесота, США. Майк Коллинз вырубил Пата Браунсона через 4 секунды после гонга.

Как сообщал OBOZREVATEL, американская боксерша Кларесса Шилдс в январе этого года в главном бою вечера в Атлантик-Сити победила хорватку Иванну Хабазин и вошла в историю, побив рекорд Василия Ломаченко .