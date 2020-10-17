Турецкий профессиональный боксер Ахмет Кемалоглу, обвиняющийся в избиении и убийстве своей девушки, сказал на суде, что его следует освободить на основании ограниченной вменяемости, поскольку он не может вспомнить, что произошло.

26-летний Кемалоглу в мае этого года во время совместной изоляции из-за коронавируса кухонным ножом зарезал 25-летнюю Зейнеп Сенпинар.

Пара согласилась расстаться месяцем ранее, но из-за карантина они все еще проживали вместе, что и стало причиной конфликта. Дело было впервые передано в суд на этой неделе.

Выступая на судебном заседании, боксер заявил: "Я не помню того, как это случилось".

На вопрос, согласился ли он с тем, что нанес ей удар, боксер ответил прокурору: "Я не помню, ударил я ее ножом или нет. У меня есть психологические проблемы ".

Адвокат семьи убитой Хайдар Икизер в интервью Yahoo выразил возмущение сложившейся ситуацией. Юрист отметил, что не понимает, почему спортсмена снова отправляют на еще один тест, на этот раз в Стамбульский институт судебной медицины, если ранее психоневрологическая экспертиза признала его вменяемым.

"Это выглядит так, словно суд готовит основу для облегчения приговора из-за смягчающих обстоятельств. Такая ситуация все чаще и чаще встречается в подобных делах по всей Турции", – сказал он.

На слушании, которое длилось около трех часов, было решено перенести дело на 28 января 2021 года, когда будут получены новые результаты экспертизы.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинского боксера сурово избили в Беларуси, нокаутировав в первом раунде.