Известный мексиканский боксер Адриан Эстрелья (29-4-0, 24 KO) потерпел жестокое поражение от узбекского боксера Шохжахона Эргашева (17-0-0, 15 KO) .

Поединок в легком весе (до 61,2 кг) на арене WinnaVegas Casino & Resort, США, завершился в первом же раунде.

Уже со стартовых секунд Эргашев завладел центром ринга, прессингуя оппонента. На 2-й минуте Шох отвлек соперника правым прямым, после чего нанес сокрушительный удар по печени мексиканца.

От боли 29-летний Эстрелья долго не мог встать, дергаясь в конвульсиях и истошно крича.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Как сообщал OBOZREVATEL, в интернете набирает популярность видео боксерской тренировки в одном из спортзалов.

На видео один из участников спарринга пропускает мощнейший удар в печень, после которого с криками опускается на канвас ринга.

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