Американский боксер Клэй Коллард (6-2-3, 2 КО) добыл эффектную победу нокаутом над 19-летним соотечественником Рэймондом Гуахардо (5-1, 4 КО).

На ринге отеля Inn of the Mountain Gods, в Руидозо, штат Нью-Мехико, США, бойцы уже с первых секунд устроили яркий размен ударами, справедливо претендуя на номинацию "раунд года".

По ходу встречи Коллард успел упасть в нокдаун, но нашел в себе силы подняться и переломить встречу. Во втором раунде 26-летний Клэй устроил своему юному оппоненту настоящую "кровавую баню", вынудив рефери остановить бой.

Новости Боксер поднялся после нокдауна и в кровавом бою выиграл чемпионский пояс Усика

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 января американский чемпион среднего веса Деметреус Андраде добыл эффектную победу над Люком Килэром из Ирландии и защитил пояс Всемирной боксерской организации (WBO). Андраде отправил соперника в нокдаун первым же ударом.

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