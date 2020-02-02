Американский боксер Клэй Коллард (6-2-3, 2 КО) добыл эффектную победу нокаутом над 19-летним соотечественником Рэймондом Гуахардо (5-1, 4 КО).
На ринге отеля Inn of the Mountain Gods, в Руидозо, штат Нью-Мехико, США, бойцы уже с первых секунд устроили яркий размен ударами, справедливо претендуя на номинацию "раунд года".
По ходу встречи Коллард успел упасть в нокдаун, но нашел в себе силы подняться и переломить встречу. Во втором раунде 26-летний Клэй устроил своему юному оппоненту настоящую "кровавую баню", вынудив рефери остановить бой.
Как сообщал OBOZREVATEL, 31 января американский чемпион среднего веса Деметреус Андраде добыл эффектную победу над Люком Килэром из Ирландии и защитил пояс Всемирной боксерской организации (WBO). Андраде отправил соперника в нокдаун первым же ударом.
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