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4 декабря • обновлено в 18:58
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Боксер устроил понты в ринге и был нокаутирован в 1-м раунде - опубликовано видео

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Курьезный эпизод произошел на вечере бокса в Дубае в поединке между местным дебютантом Султаном Аль-Нуаими и индонезийцем Чарльзом Латупериссой (2-0-1, 1 КО).

Представитель Обьединенных Арабских Эмиратов перед поединком демонстрировал всяческую уверенность в своей победе, устроив перед соперником зажигательные танцы под известный хит U Can’t Touch This. Артистизм Султану не помог. Оппонент наказал его за такие понты, нокаутировав уже в первом раунде.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Новости
Боксер устроил понты в ринге и был жестко нокаутирован — опубликовано видео

Как сообщал OBOZREVATEL, непобедимый американский легковес добыл эффектную победу на вечере бокса в Бейкерсфилде.

За несколько секунд до гонга 22-летний боксер поймал оппонента джебом, а через мгновение добавил правым боковым. Мексиканец жутко завалился на настил ринга лицом вниз, а рефери сразу же остановил встречу.

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Автор
Максим Богданов
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