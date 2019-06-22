Боксер скандальным нокаутом сенсационно завоевал титул чемпиона мира WBO

Малоизвестный мексиканец Элвин Сото (15-1, 11 KO) сотворил грандиозную сенсацию на вечере бокса в Индио, Калифорния, США.

Его поединок против пуэрториканца Анхеля Акосты (20-2, 20 KO), который считался абсолютным фаворитом, завершился нокаутом в 12-м раунде.

Уже в третьей трехминутке Акоста пропустил двойку боковых ударов и угодил в нокдаун. Несмотря на такое провальное начало, уроженец Пуэрто-Рико смог собраться и по ходу встречи демонстрировал свое превосходство в ударной мощи.

В дебюте заключительного раунда мексиканец удачно достал соперника левым хуком. Экс-чемпион шатнулся, Сото принялся добивать соперника, и рефери внезапно решил остановить бой.

После того, как судьи обнародовали свои записки оказалось, что на момент остановки, бой уверенно выигрывал именно Акоста.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что самый сложный соперник Усика со скандалом выиграл бой нокаутом.

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