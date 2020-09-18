Боксер Сиренко о Поветкине: то, что говорили об Украине, вызывало уважение

Украинский боксер Владислав Сиренко признался, что испытывал волнение перед тем, как стать спарринг-партнером россиянина Александра Поветкина.

Об этом он заявил в интервью SportarenaTV. По словам супертяжа, он опасался осуждения украинского общества из-за поездки в Россию и работы с представителями страны-оккупанта.

"Я боялся, что люди осудят поездки в тренировочный лагерь Поветкина. Когда ехал в первый раз, было нехорошее ощущение. Но когда я познакомился с Александром и его командой, все эти эмоции и плохи чувства ушли. Я понял, что эти люди не являются плохими. То, что они мне лично говорили об Украине и всей этой войне, у меня вызывало большое уважение", – заявил Сиренко.

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