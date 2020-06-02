Боксер решил нокаутировать соперника ногой, показав "вертушку из 90-х"

Максим Богданов Бокс 22:57, 2.06.2020 Обновлено: 23:10, 2.06.2020

В интернете набирает популярность ролик с одного из аматорских турниров по боксу. На видео, какому-то из участников поединка надоело работать руками, и он попытался нокаутировать соперника ударом в живот.

"Черт побери, никто не ожидал такого", – подписал момент автор видео, разместив его на портале boxing.media. За несколько недель клип собрал более 50 000 просмотров.

В комментариях такой прием сравнили с "вертушками" из кикбоксинга, которые были популярны при уличных разборках в 90-х года прошлого века.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский боксер выиграл бой нокаутом на первой секунде. После стартового гонка нашему панчеру удался мощнейший правый боковой.

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