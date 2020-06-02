Главная Новости
2 июня • обновлено в 23:14
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости бокса

Боксер решил нокаутировать соперника ногой, показав "вертушку из 90-х"

1.5т
Читать материал на украинском

В интернете набирает популярность ролик с одного из аматорских турниров по боксу. На видео, какому-то из участников поединка надоело работать руками, и он попытался нокаутировать соперника ударом в живот.

"Черт побери, никто не ожидал такого", – подписал момент автор видео, разместив его на портале boxing.media. За несколько недель клип собрал более 50 000 просмотров.

Боксер решил нокаутировать соперника ногой, показав "вертушку из 90-х"

В комментариях такой прием сравнили с "вертушками" из кикбоксинга, которые были популярны при уличных разборках в 90-х года прошлого века.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский боксер выиграл бой нокаутом на первой секунде. После стартового гонка нашему панчеру удался мощнейший правый боковой.

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Спорт Бокс

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 24 340.

    Вылечились: 10078. Умерли: 727.

  • В мире заболели более 6,4 млн человек, погибли – 378 тысяч.

  • Ученые обнаружили опасное влияние лекарств от кашля – провоцирует развитие COVID-19.

  • В США начались испытания на людях препарата против коронавируса.

  • Как точно измерить температуру: врач из Китая назвал три главных правила.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
ENCE
VS
sAw
Победа ENCE с форой в -3,5 раунда
1.60 Сделать ставку
MIBR
VS
Chaos
Победа MIBR с форой в -2,5 раунда
1.68 Сделать ставку
FURIA
VS
Gen.G
Победа Gen.G с форой в +2,5 раунда
1.76 Сделать ставку
Triumph
VS
Cloud9
Победа Triumph с форой в +4,5 раунда
1.76 Сделать ставку
MAD Lions
VS
Dignitas
Победа MAD Lions
1.55 Сделать ставку
Team Vitality
VS
NiP
Победа Team Vitality
1.70 Сделать ставку
MAD Lions
VS
Virtus.pro
Победа MAD Lions
1.53 Сделать ставку
Nordavind
VS
Complexity
Победа Complexity с форой в -1,5 карты
1.58 Сделать ставку
Гимарайнш
VS
Спортинг
Первый гол в матче забьет Гимарайнш
1.79 Сделать ставку
Бенфика
VS
Тондела
Победа Бенфики с форой (-2)
2.06 Сделать ставку