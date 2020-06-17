Боксер пришел на взвешивание с подушкой и поплатился

Михаил Морозов Бокс 12:53, 17.06.2020

Американский боксер Джошуа Грир, который был первым номером в списке претендентов на пояс WBO в легчайшем весе, сенсационно проиграл филиппинцу Майку Планиа на вечере бокса Top Rank.

На взвешивание перед боем Грир пришел с подушкой, намекнув на то, что собирается "отправить спать" своего соперника, однако в ринге все сложилось по-другому. Уже в первом раунде американец был отправлен в нокдаун мощным левым хуком в исполнении Планиа, а в шестой трехминутке филиппинец нанес почти идентичный удар, вновь уронив Грира на настил. Это позволило ему одержать победу по решению судей – 94:94, 96:92 и 97:91.

В последний раз американец проигрывал в 2015 году. До боя против Планиа это поражение было для него единственным в карьере.

Как сообщал OBOZREVATEL, девушка-боец ММА Джессика Ай забыла сходить в туалет перед поединком и поплатилась.

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