Боксер попытался спрятаться за канаты, но все равно угодил в нокаут

Непобедимый польский боксер Михал Чеслак (18-0, 12 KO) завоевал вакантный титул интернационального чемпиона Польши в 1-м тяжелом весе.

Перед родными трибунами 30-летний Чеслак победил во 2-м раунде 38-летнего нигерийца Оланреваджу Дуродолу (29-6, 27 КО). Сам нокаут ознаменовался курьезным моментом. Пытаясь избежать поражения нигерийский спортсмен хотел спрятаться за канатом ринга.

Держась одной рукой за ограждение, Дуродолу всячески старался уклониться от ударов поляка. Это его не спасло и рефери остановил бой, присудив победу техническим нокаутом.

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