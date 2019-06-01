ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости бокса

Боксер попытался спрятаться за канаты, но все равно угодил в нокаут

824Читать материал на украинском

Непобедимый польский боксер Михал Чеслак (18-0, 12 KO) завоевал вакантный титул интернационального чемпиона Польши в 1-м тяжелом весе.

Перед родными трибунами 30-летний Чеслак победил во 2-м раунде 38-летнего нигерийца Оланреваджу Дуродолу (29-6, 27 КО). Сам нокаут ознаменовался курьезным моментом. Пытаясь избежать поражения нигерийский спортсмен хотел спрятаться за канатом ринга.

Держась одной рукой за ограждение, Дуродолу всячески старался уклониться от ударов поляка. Это его не спасло и рефери остановил бой, присудив победу техническим нокаутом.

Новости
Опытного украинского супертяжа избил боксер-дебютант: опубликовано видео

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинский чемпион мира по боксу Александр Хижняк поставил на уши Британию.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения