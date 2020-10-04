Американский боксер Хосе Сепеда (33-2, 26 КО) победил представителя Беларуси Ивана Баранчика (20-2, 13 КО) в бою за пояс WBC Silver в первом полусреднем весе.

Сепеда уже в первом раунде дважды побывал в нокдауне. Во второй трехминутке началась настоящая рубка, где боксеры поочередно падали на ринг.

Развязка настала в пятом раунде. За полминуты американец пропустил град ударов, вынудив рефери открыть счет. Хосе показал, что с ним все ок, и когда до гонга оставалось 15 секунды левым боковым в челюсть намертво вырубил беларуса.

На момент остановки боя Сепеда вел на всех трех судейских карточках с одинаковым счетом 37-35.

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