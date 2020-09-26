Боксер победил "нокаутом года" в первом раунде. Видео

Максим Иншаков Бокс 10:35, 26.09.2020 Обновлено: 11:07, 26.09.2020

Американский боксер Мелвин Лопес добыл эффектную победу над колумбийцем Йейсом Варгасом на турнире в Майами.

Поединок завершился в первом же раунде. В один из моментов Варгас пропустил убойный удар слева, на мгновение замер, после чего как подкошенный свалился на канвас ринга. Рефери моментально остановил встречу, а врачи некоторое время приводили спортсмена в сознание.

Автор видео отметил, что этот нокаут претендует на звание "нокаут года". В комментариях фанаты также поразились "страшным" ударом в исполнении Лопеса.

"Боже, пугающий нокаут. Словно у этого парня пропала связь между разумом и телом", — написал EastVanPhilly.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 сентября украинский супертяжеловес Виктор Выхрист (3-0, 3 КО) нокаутировал лучшего боксера Испании Габриэля Энгуему (10-9, 6 КО) на вечере бокса Top Boxing Generation, который состоялся в Днепре.

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