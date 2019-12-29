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29 декабря • обновлено в 10:28
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Боксер, обещавший убить Ломаченко, выиграл бой нокаутом на последних секундах

3.1т
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Американский боксер Джервонта Дэвис (23-0, 22 КО) добыл досрочную победу над опытным кубинцем Юриоркисом Гамбоа (30-3, 18 KO) в бою за титул "обычного" чемпиона WBA в легком весе.

Дэвис - Гамбоа

Дэвис - Гамбоа

twitter.com/sttouponse

Стоит отметить, что титулом "суперчемпиона" в этой категории (до 61,2 кг) обладает украинский боксер Василий Ломаченко.

Главный бой вечера на арене State Farm Arena в Атланте (США) завершился за несколько секунд до конца 12-го раунда.

25-летний уроженец Балтимора работал в ринге более агрессивно и уверенно, полностью доминируя над оппонентом. Во втором и восьмом раундах Джервонта отправлял соперника в нокдаун, а в заключительной трехминутке нокаутировал кубинца.

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Как сообщал OBOZREVATEL, американский боксер Джервонта "Танк" Дэвис, обещавший убить в ринге украинца Василия Ломаченко, перед боем с кубинцем Юриоркисом Гамбоа устроил потасовку.

На церемонии взвешивания перед поединком за вакантный "регулярный" титул WBA в легком весе 25-летний Дэвис толкнул соперника, спровоцировав скандал.

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Автор
Максим Богданов
Тема
WBA
Персоны
Юриоркис Гамбоа Джервонта Дэвис
Место
США
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Skol Alex
Skol Alex
Гнусний чмо. Побачимо в ринзі як ти зможеш реалізувати свої обіцянки щодо Ломи..
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