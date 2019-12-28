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28 декабря • обновлено в 13:10
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Боксер, обещавший убить Ломаченко, отметился гнусной выходкой перед боем

1.1т
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Американский боксер Джервонта Танк Дэвис (22-0-0, 21 KO), обещавший убить в ринге украинца Василия Ломаченко, перед боем с кубинцем Юриоркисом Гамбоа (30-2-0, 18 KO) устроил потасовку.

На церемонии взвешивания перед поединком за вакантный "регулярный" титул WBA в легком весе (до 61,2 кг) 25-летний Дэвис толкнул соперника, спровоцировав скандал.

Отметим, что с первой попытки Джервонта не взял вес, потянув на 61,8 кг. За отведенный для этой процедуры один час Танк смог привести себя в порядок, и во время второго взвешивания уложился в лимит, показав результат 61,1 кг. У Гамбоа проблем не было — ровно 61 кг.

Бой состоится в воскресенье, 29 декабря, в 05:55 по киевскому времени.

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Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Дэвис завоевал вакантный титул "суперчемпиона" мира по версии WBA в апреле 2018-го. На вечере бокса в Бруклине (США), 23-летний американец нокаутировал аргентинца Хесуса Куэйляра (28-3, 21 КО).

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Автор
Максим Богданов
Персоны
Джервонта Дэвис Юриоркис Гамбоа
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