В сети набирает популярность видео с одного из любительских поединков по тайскому боксу - муай-тай.

В ролике видно, как спортсмен точным ударом ногой просто "отрывает" голову оппоненту.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее видео брутального нокаута от украинского боксера муай-тай на одном из турниров в Таиланда взорвало сеть.

На кадрах видно, как наш соотечественник эффектно пробил блок оппонента. Этот удар заставил соперника замертво упасть на канвас ринга.

В прошлом году на юниорском чемпионате мира по тайскому боксу, который проходил в Бангкоке, наш соотечественник Владислав Еременко завоевал "золото" в весовой категории до 67 килограмм.

В октябре украинский боксер муай-тай Никита Гончаренко добыл эффектную победу на чемпионате мира среди юниоров.

В одном из боев наш соотечественник смог нанести сопернику убийственный удар локтем с разворота.

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