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Боксер, который попался на допинге, пытался устроить подлянку Усику

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Британец Диллиан Уайт пытался оспорить присвоение Александру Усику статуса обязательного претендента на бой с чемпионом по версии Всемирной боксерской организации.

Об этом рассказал промоутер украинского боксера Александр Красюк, который готовит своего клиента к дебюту в супертяжелой весовой категории.

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Диллиан Уайт (слева)

Диллиан Уайт (слева)

"Усик еще не выступал в супертяжелом весе, но у же получил этот статус. Это произошло в связи с тем, что став абсолютным чемпионом мира, WBO присвоила ему статус "суперчемпиона", а если "суперчемпион" решает перейти в следующий вес, то он автоматически получает статус обязательного претендента. Мы этим правилом воспользовались. Были стороны, которые по-другому смотрели на это, конкретно речь идет о Диллиане Уайте. Однако, в связи с обстоятельствами, которые имели место: Уайт дрался с Ривасом и стал "временным" чемпионом WBC. В тоже время произошел непонятный допинговый скандал, поэтому вопрос отложенный", – цитирует Красюка LuckyPunch.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Красюк рассказал о том, почему Александр Усик все еще не подписал контракт на поединок против Карлоса Такама, который должен стать для него дебютным в хевивейте. При этом, по данным СМИ, камерунский боксер может отказаться от боя с украинцем.

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Диллиан Уайт Александр Красюк Александр Усик
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