Боксер Костя Цзю перенес инфаркт

48-летний российский боксёр Константин Цзю рассказал, что перенёс инфаркт и последующую операцию на сердце из-за повышенного уровня холестерина.

"Я делал подтягивания, после 15–20 раз я почувствовал непонятные ощущения, а утром пошёл в туалет и упал. Оказалось, что у меня был повышен уровень холестерина", — рассказал Цзю в эфире программы "Жить здорово" на Первом канале.

По словам спортсмена, после этого случая ему было назначено обследование у кардиолога, а затем проведена операция по укреплению стенок артерии. После этого его состояние здоровья нормализовалось.

Напомним, Костя Цзю завершил профессиональную боксёрскую карьеру в 2005 году после боя с британцем Рикки Хаттоном в Англии.

Как сообщал ранее "Обозреватель" получивший в России пулю в висок вице-чемпион Европы скончался в больнице.