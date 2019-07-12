Боксер из Сум мощным нокаутом добыл чемпионский титул

Боксер из города Сумы, проживающий и тренирующийся в Италии, Сергей Демченко завоевал титул чемпиона Евросоюза по версии EBU.

Поединок состоялся в Риме в рамках боксерского шоу. Соперником Демченко был французский боец Хаким Зулиха. Соперники оспаривали вакантный титул в полутяжелом весе (до 79,4 кг) и устроили яркий кровавый бой.

Сергей Демченко isport.ua

В 5-м раунде ветеран из Украины потряс оппонента, ринулся на добивание, но тот все же дотянул до минутного перерыва. В 7-м раунде Демченко вновь пошатнул соперника. На этот раз в дело вмешался рефери, который остановил бой. Техническим нокаутом уверенную победу одержал Демченко.

Serhiy Demchenko (22-14-1) TKO-7 Hakim Zoulikha (26-11), to claim the EBU Light heavyweight title #BlandamuraMorrison pic.twitter.com/yeG02jF4La — Tim - Boxeo Boxen бокс 拳闘 Boksing มวย Boks 拳击 (@Hock1717) July 11, 2019

Сергей Демченко, которому в сентябре 2019-го исполнится 40 лет, профессиональную боксерскую карьеру начал в 2004 году. На его счету 37 боев, в которых он добыл 22 победы (15 из них — нокаутом).

Как сообщал OBOZREVATEL, боксер из команды Путина сделал неожиданное заявление.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram