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14 октября • обновлено в 10:01
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Боксер из США впал в кому после боя на вечере бокса Усик – Уизерспун: спортивные итоги 13 октября

1.3т Читать материал на украинском

Американский средневес Патрик Дэй впал в кому после боя на вечере бокса Усик – Уизерспун, а сам Александр обратился к украинцам после поединка.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 13 октября.

Кроме того, Андрей Шевченко поделился ожиданиями от игры сборной Украины с Португалией. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Темы
Усик – Уизерспун Евро-2020
Персона
Александр Усик
Теги
Сборная Украины по футболу сборная Португалии по футболу
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