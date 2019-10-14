Боксер из США впал в кому после боя на вечере бокса Усик – Уизерспун: спортивные итоги 13 октября

Американский средневес Патрик Дэй впал в кому после боя на вечере бокса Усик – Уизерспун, а сам Александр обратился к украинцам после поединка.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 13 октября.

Кроме того, Андрей Шевченко поделился ожиданиями от игры сборной Украины с Португалией. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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