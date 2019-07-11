Боксер из команды Путина сделал неожиданное заявление

Скандальный российский боксер Денис Лебедев, известный фанатичной поддержкой президента России Путина, заявил, что решил уйти из спорта.

В свое время он был чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 90,71 килограмма. Однако в феврале 2018 года он был лишен чемпионского пояса из-за пассивности и переведен в статус "чемпиона в отпуске".

Последний раз Лебедев дрался в ноябре 2018 года, одержав победу над американцем Майком Уилсоном, после чего требовал боксерского поединка с украинцем Александром Усиком, но бой не мог состояться, поскольку Усик решил сменить весовую категорию.

Денис Лебедев

Всего на счету российского боксера 32 победы в 35 поединках, 23 из них нокаутом.

Боксер из команды Путина неоднократно заявлял о желании стать депутатом или мэром какого-нибудь города.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские любители бокса высмеяли желание своего соотечественника Дениса Лебедева провести поединок против украинца Александра Усика.

Комментируя решение Всемирной боксерской ассоциации (WBA) обязать нашего соотечественника провести обязательную защиту, читатели портала Чемпионат.com отметили, что боксер из Putin Team не будет иметь ни единого шанса.

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