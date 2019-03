Боксер из Харькова отправил экс-чемпиона мира в фантомный нокаут - видеофакт

Бывший чемпион мира по версии IBF в первом среднем весе Кассим Оума (29-13-1, 18 КО) нелепо лишился победы в поединке против уроженца Харькова Федора Черкашина (12-0, 8 КО).

Во втором раунде угол угандийца выбросил на ринг полотенце, решив что их боксер попал в нокаут. Рефери зафиксировал победу принявшего в 2018-м гражданство Польши Черкашина техническим нокаутом.

"Странный фантомный нокаут из Польши сегодня вечером. Угол выбросил полотенце, хотя особо ничего не случилось. Боец, Кассим Оума, не был этим впечатлен", — написал журналист Talksport.com Майкл Бенсон в Twitter.

⁉️ Bizarre stoppage from Poland tonight as the corner throws the towel in without much really happening. The fighter (Kassim Ouma) did not look impressed... pic.twitter.com/Yn4ps4prky