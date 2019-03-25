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Боксер из Харькова отправил экс-чемпиона мира в фантомный нокаут - видеофакт

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Бывший чемпион мира по версии IBF в первом среднем весе Кассим Оума (29-13-1, 18 КО) нелепо лишился победы в поединке против уроженца Харькова Федора Черкашина (12-0, 8 КО).

Во втором раунде угол угандийца выбросил на ринг полотенце, решив что их боксер попал в нокаут. Рефери зафиксировал победу принявшего в 2018-м гражданство Польши Черкашина техническим нокаутом.

"Странный фантомный нокаут из Польши сегодня вечером. Угол выбросил полотенце, хотя особо ничего не случилось. Боец, Кассим Оума, не был этим впечатлен", — написал журналист Talksport.com Майкл Бенсон в Twitter.

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В июне прошлого года Черкашин нокаутировал 38-летнего Аюба Нефзи (26-10-2, 5 КО) из Туниса. 22-летний харьковчанин завершил поединок на "G2A Arena" польского города Ржешув во втором раунде.

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Персона
Федор Черкашин
Место
Польша
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