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31 мая • обновлено в 13:56
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Боксер-"дрыщ" одним ударом отправил в нокдаун соперника-гиганта

1.2т
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В сети набирает популярность видео боксерского поединка, на одной из тренировок в США.

В ролике местный перспективный боксер Даррелл Вальсент легко расправляется с соперником, значительно превосходящим его по габаритам.

Несмотря на мощные удары гиганта, в какой-то то момент он теряет концентрацию, и Вальсент эффектным боковым отправляет оппонента в нокдаун, заставив покачнуться.

"Размер имеет значение в бокс?" – иронично подписали ролик авторы.

За несколько дней видео собрало десятки тысяч просмотров и сотни комментариев, в том числе и от непобедимого американского боксера Хордейла Букера.

"Размер имеет значение. Но если вы не умеете им пользоваться, ваше дело дрянь", – написал американец.

Боксер-"дрыщ" одним ударом отправил в нокдаун соперника-гиганта

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее двукратная чемпионка мира по тайскому боксу и боец смешанного стиля (ММА) Антонина Шевченко из Киргизии показала свое лицо после поражения от американки Кэтлин Чукагян на турнире UFC on ESPN 9.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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