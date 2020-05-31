Боксер-"дрыщ" одним ударом отправил в нокдаун соперника-гиганта

В сети набирает популярность видео боксерского поединка, на одной из тренировок в США.

В ролике местный перспективный боксер Даррелл Вальсент легко расправляется с соперником, значительно превосходящим его по габаритам.

Несмотря на мощные удары гиганта, в какой-то то момент он теряет концентрацию, и Вальсент эффектным боковым отправляет оппонента в нокдаун, заставив покачнуться.

"Размер имеет значение в бокс?" – иронично подписали ролик авторы.

За несколько дней видео собрало десятки тысяч просмотров и сотни комментариев, в том числе и от непобедимого американского боксера Хордейла Букера.

"Размер имеет значение. Но если вы не умеете им пользоваться, ваше дело дрянь", – написал американец.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее двукратная чемпионка мира по тайскому боксу и боец смешанного стиля (ММА) Антонина Шевченко из Киргизии показала свое лицо после поражения от американки Кэтлин Чукагян на турнире UFC on ESPN 9.

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!