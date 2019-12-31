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31 декабря • обновлено в 18:48
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Боксер, четыре года не выходивший в ринг, выиграл чемпионский бой нокаутом в первом раунде

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Филиппинский боксер второго легчайшего веса Джунриэль Рамонал сотворил очередную грандиозную сенсацию на шоу в японском Токио, завоевав чемпионский пояс WBO Asia Pacific.

Рамонал, который не выходил в ринг на протяжении четырех лет с 2014-го по 2018-й год, уже в первом раунде нокаутировал местного чемпиона Юсаку Кугу. Филиппинец считался явным андердогом, но уже в середине стартового раунда отправил соперника на канвас мощным кроссом с правой в голову.

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Японец сумел подняться на счет семь, однако очень неуверенно стоял на ногах и вынудил рефери остановить поединок. Отметим, что это уже второй апсет в исполнении Рамонала – в октябре он побил другого представителя Японии Шинго Ваке.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19-летний боксер из Афганистана Хасибулла Ахмади по прозвищу Калашников добыл эффектную победу в Дубае.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
WBO
Место
Япония Токио
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