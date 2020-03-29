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29 марта • обновлено в 15:57
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Боксер Билли Джо Сондерс снял видеоурок, как правильно бить жену на карантине

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Британский боксер Билли Джо Сондерс (29-0, 14 КО) опубликовал видеоурок, где он показывает, как правильно бить жену во время карантина.

На видео 30-летний Сондерс отрабатывает удары по боксерскому мешку, рассказывая при этом как лучше вести бой с супругой после недели карантина.

Видео у себя в Twitter выложил журналист Майкл Морган после того, как сам боксер удалил публикацию. Морган отметил, что ролик получился не развлекательным, несмотря на намерение боксера.

Сондерс уже принес извинения по поводу ролика и заявил о своей нетерпимости к домашнему насилию.

Как сообщал OBOZREVATEL, известная американская теннисистка Даниэль Коллинс сняла свою уборку санузла во время карантина, связанного с пандемией коронавируса.

26-летняя теннисистка показала, как моет унитаз ершиком с наконечником в виде президента США Дональда Трампа.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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