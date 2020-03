Британский боксер Билли Джо Сондерс (29-0, 14 КО) опубликовал видеоурок, где он показывает, как правильно бить жену во время карантина.

На видео 30-летний Сондерс отрабатывает удары по боксерскому мешку, рассказывая при этом как лучше вести бой с супругой после недели карантина.

Billy Joe Saunders posting this video on how to hit women is just peak CTE behaviour. I dunno, maybe I’m outta line here...this isn’t even mildly amusing, domestic violence shouldn’t be. pic.twitter.com/FESRHCQOOd