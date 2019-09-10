Бокс: расписание и результаты главных боев 2019 года

Конец 2019 года получится богатым на принципиальные и важные боксерские поединки.

Болельщиков ожидают реванш Энтони Джошуа и Энди Руиса, дебют украинца Александра Усика в супертяжелой весовой категории, украино-российское противостояние в рамках полутяжелого веса между Александром Гвоздиком и Артуром Бетербиевым.

Кроме того, в Екатеринбурге состоится чемпионат мира по боксу среди любителей.

Вашему вниманию расписание ключевых боев.

8-21 сентября

Екатеринбург, Россия

Чемпионат мира по боксу среди любителей

Украина: 52 кг – Максим Фатич, 57 кг – Михаил Дзязько, 63 кг – Александр Железняк, 69 кг – Мгер Оганисян, 91 кг – Марат Григорян, +91 кг – Цотне Рогава

13 сентября

Нью-Йорк, США

Девин Хэйни (22-0, 14 KO, США) – Заур Абдуллаев (11-0, 7 KO, Россия)

Бой за статус официального претендента на титул чемпиона мира по версии WBC в легком весе

Майкл Хантер (17-1, 12 KO, США) – Сергей Кузьмин (15-0, 11 KO, Россия)

Бой за титул интерконтинентального чемпиона по версии WBA в супертяжелом весе

14 сентября

Лас-Вегас, США

Тайсон Фьюри (28-0-1, 20 KO, Великобритания) – Отто Валлин (20-0, 13 KO, Швеция) 28 сентября

Лос-Анджелес, США

Эррол Спенс (25-0, 21 KO, США) – Шон Портер (30-2-1, 17 KO, США)

Бой за титулы чемпиона мира по версиям IBF и WBC в полусреднем весе

5 октября

Киев, Украина

Денис Беринчик (11-0, 7 КО, Украина) – Аллан Валлеспин (12-4, 9 КО, Филлипины)

Бой-реванш за интернациональный титул по версии WBO в легком весе

Нью-Йорк, США

Геннадий Головкин (39-1-1, 35 KO, Казахстан) – Сергей Деревянченко (13-1, 10 KO, Украина)

Бой за вакантный титул чемпиона мира по версии IBF в среднем весе

12 октября

Чикаго, США

Александр Усик (16-0, 12 КО, Украина) – Тайрон Спонг (14-0, 13 КО, Нидерланды)

18 октября

Филадельфия, США

Александр Гвоздик (17-0, 14 KO, Украина) – Артур Бетербиев (14-0, 14 KO, Россия)

Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе

9 ноября

США

Деонтей Уайлдер (41-0-1, 40 KO, США) – Луис Ортис (31-1, 26 KO, Куба)

Бой-реванш за титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе

7 декабря

Эр-Рияд, Саудовская Аравия

Энди Руис (33-1, 22 KO, Мексика) – Энтони Джошуа (22-1, 21 KO, Великобритания)

Бой-реванш за титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, IBF и WBO в супертяжелом весе

14 декабря

Нью-Йорк, США

Теренс Кроуфорд (35-0, 26 KO, США) – Эгидиюс Каваляускас (21-0-1, 17 KO, Литва)

Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе

Ричард Комми (29-2, 26 KO, Гана) – Теофимо Лопес (14-0, 11 KO, США)

Бой за титул чемпиона мира по версии IBF в легком вес

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский чемпион Василий Ломаченко может до конца текущего года провести защиту поясов в поединке против Джорджа Камбососа из Австралии.

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