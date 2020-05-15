Бокс: расписание и результаты главных боев 2020 года

Александр Чеканов Бокс 23:26, 15.05.2020 Обновлено: 23:27, 15.05.2020

2020 год, продолжая предыдущий, приготовил для любителей бокса немало захватывающих поединков.

Болельщики увидят битву Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе, поединки Александра Усика и Энтони Джошуа.

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Кроме того, фанаты станут свидетелями олимпийского турнира.

Вашему вниманию расписание главных боев 2020 года (дополняется).

11 января

Ганновер, Германия

Джо Джойс (10-0, 9 КО, Великобритания) – Марко Хук (41-5-1, 28 KO, Германия) / ОТМЕНЕН

Бой за титул чемпиона Европы по версии EBU в супертяжелом весе

18 января

Филадельфия, США

Джулиан Уильямс (27-2-1, 16 KO, США) – Хейсон Росарио (20-1-1, 13 KO, Доминиканская Республика) / ТКО5 / ОТЧЕТ

Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, IBF и IBO в первом среднем весе

25 января

Бруклин, США

Дэнни Гарсия (36-2, 21 KO, США) – Иван Редкач (23-5-1, 18 KO, Украина) / UD / ОТЧЕТ

Бой за статус официального претендента на титул чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе

1 февраля

Хайкоу, Китай

Хосе Карлос Рамирес (25-0, 17 KO, США) – Виктор Постол (31-2, 12 KO, Украина) / ОТМЕНЕН

Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBO в первом полусреднем весе

8 февраля

Киев, Украина

Артем Далакян (19-0, 14 КО, Украина) – Хосбер Перес (16-2, 14 КО, Венесуэла) / UD / ОТЧЕТ И ВИДЕО

Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в наилегчайшем весе

22 февраля

Бровары, Украина

Денис Беринчик (13-0, 7 КО) – Эктор Сармиенто (21-2, 14 КО) / UD / ОТЧЕТ

Бой за чемпионский пояс WBO International в легком весе

Лас-Вегас, США

Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 KO, США) – Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO, Великобритания) TKO7 / ОТЧЕТ / ВИДЕО

Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе

29 февраля

Фриско, США

Майки Гарсия (39-1, 30 КО, США) – Джесси Варгас (29-2-2, 11 КО, США) UD / ОТЧЕТ

12-раундовый бой в полусреднем весе

23 мая

Манчестер, Великобритания

Александр Усик (17-0, 13 КО, Украина) – Дерек Чисора (32-9, 23 КО, Великобритания) / ПЕРЕНЕСЕН

Бой за статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе

30 мая

Нью-Йорк, США

Василий Ломаченко (14-1, 10 КО, Украина) – Теофимо Лопес (15-0, 12 КО, США) / ПЕРЕНЕСЕН

Бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе

20 июня

Лондон, Великобритания

Энтони Джошуа (23-1-0, 21 KO, Великобритания) – Кубрат Пулев (28-1, 14 KO, Болгария) / ПЕРЕНЕСЕН

Бой за титул чемпиона мира по версия WBA, WBA и IBF в супертяжелом весе

25 июля – 9 августа

Токио, Япония

Олимпийские игры / ПЕРЕНЕСЕНЫ

Как сообщал OBOZREVATEL, американец Теофимо Лопес сделал дерзкое заявление о бое с Василием Ломаченко.

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