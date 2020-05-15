Бокс: расписание и результаты главных боев 2020 года
2020 год, продолжая предыдущий, приготовил для любителей бокса немало захватывающих поединков.
Болельщики увидят битву Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе, поединки Александра Усика и Энтони Джошуа.
Кроме того, фанаты станут свидетелями олимпийского турнира.
Вашему вниманию расписание главных боев 2020 года (дополняется).
11 января
Ганновер, Германия
Джо Джойс (10-0, 9 КО, Великобритания) – Марко Хук (41-5-1, 28 KO, Германия) / ОТМЕНЕН
Бой за титул чемпиона Европы по версии EBU в супертяжелом весе
18 января
Филадельфия, США
Джулиан Уильямс (27-2-1, 16 KO, США) – Хейсон Росарио (20-1-1, 13 KO, Доминиканская Республика) / ТКО5 / ОТЧЕТ
Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, IBF и IBO в первом среднем весе
25 января
Бруклин, США
Дэнни Гарсия (36-2, 21 KO, США) – Иван Редкач (23-5-1, 18 KO, Украина) / UD / ОТЧЕТ
Бой за статус официального претендента на титул чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе
1 февраля
Хайкоу, Китай
Хосе Карлос Рамирес (25-0, 17 KO, США) – Виктор Постол (31-2, 12 KO, Украина) / ОТМЕНЕН
Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBO в первом полусреднем весе
8 февраля
Киев, Украина
Артем Далакян (19-0, 14 КО, Украина) – Хосбер Перес (16-2, 14 КО, Венесуэла) / UD / ОТЧЕТ И ВИДЕО
Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в наилегчайшем весе
22 февраля
Бровары, Украина
Денис Беринчик (13-0, 7 КО) – Эктор Сармиенто (21-2, 14 КО) / UD / ОТЧЕТ
Бой за чемпионский пояс WBO International в легком весе
Лас-Вегас, США
Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 KO, США) – Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO, Великобритания) TKO7 / ОТЧЕТ / ВИДЕО
Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе
29 февраля
Фриско, США
Майки Гарсия (39-1, 30 КО, США) – Джесси Варгас (29-2-2, 11 КО, США) UD / ОТЧЕТ
12-раундовый бой в полусреднем весе
23 мая
Манчестер, Великобритания
Александр Усик (17-0, 13 КО, Украина) – Дерек Чисора (32-9, 23 КО, Великобритания) / ПЕРЕНЕСЕН
Бой за статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе
30 мая
Нью-Йорк, США
Василий Ломаченко (14-1, 10 КО, Украина) – Теофимо Лопес (15-0, 12 КО, США) / ПЕРЕНЕСЕН
Бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе
20 июня
Лондон, Великобритания
Энтони Джошуа (23-1-0, 21 KO, Великобритания) – Кубрат Пулев (28-1, 14 KO, Болгария) / ПЕРЕНЕСЕН
Бой за титул чемпиона мира по версия WBA, WBA и IBF в супертяжелом весе
25 июля – 9 августа
Токио, Япония
Олимпийские игры / ПЕРЕНЕСЕНЫ
Как сообщал OBOZREVATEL, американец Теофимо Лопес сделал дерзкое заявление о бое с Василием Ломаченко.