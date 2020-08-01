Бокс от Усика: где смотреть онлайн первое шоу в Киеве Big Boxing Night

В субботу, 1 августа, в Украине пройдет первое шоу промоутерской компании Usyk 17 Promotion, которая основана непобедимым украинским боксером Александром Усиком.

Мероприятие под названием Big Boxing Night пройдет на открытом воздухе в одном из залов в пригороде Киева.

Расписание Big Boxing Night Instagram Usyk 17 Promotion

На ринг выйдут известные украинские боксеры Владислав Сиренко, Петр Иванов, Виктор Выхрист, а также такие проспекты, как Игорь Шевадзуцкий, Станислав Кутин и другие.

Посмотреть шоу в прямом эфире можно на Youtube-канале Александра Усика и на MostVideoTV, начиная с 15:00. Сервис Megogo начнет показ шоу в 17:00. С 18:40 трансляция будет доступна на телеканале XSPORT.

Список главных поединков:

Владислав Сиренко - Павел Кроленко

Александр Захожий - Константин Довбищенко

Андрей Великовский - Руслан Щелев

Петр Иванов - Роман Шкарупа.

Кроме боев, зрителей ожидает развлекательная программа с участием Златы Огневич и Сереги.

Расписание Big Boxing Night boxrec.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стала известна стоимость билетов на первый вечер бокса Big Boxing Night.