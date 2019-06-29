Главная угроза для Ломаченко: чемпион мира победил брутальным нокаутом

Чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в легком весе Ричард Комми (29-2, 26 КО) победил ветерана Раймундо Бельтрана (36-9-1, 22 КО).

Комми - Бельтран TOP Rank

Поединок проходил при полном преимуществе ганского боксера. 32-летний Комми уже в первом раунде дважды отправлял 37-летнего мексиканца в нокдаун.

К 3-му раунду Бельтран попытался переломить ход боя, но мощный Комми, вкладываясь во все удары, не давал возможность мексиканцу контратаковать.

В 5-й трехминутке Бельтран "словил" левый хук в челюсть и удар по корпусу, упал на канвас ринга в третий раз.

В 8-м раунде у Комми снова прошла "двоечка" - левый хук - корпус и Раймундо угодил в четвертый нокдаун. После этого рефери остановил бой.

Изначально Ломаченко планировал провести объединительный бой с Комми 12 апреля, однако чемпион мира IBF повредил кисть и не восстановился до этой даты. Украинцу пришлось провести обязательную защиту против британца Энтони Кроллы, а бой с ганским боксером был отложен

Ранее тренер Ричарда Комми Андре Розье назвал своего подопечного главной угрозой для украинца Василия Ломаченко.

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