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29 ноября • обновлено в 11:57
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Чисору к бою с Усиком будет готовить побитый украинцем боксер

7.6т
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Менеджер наиболее вероятного следующего соперника Александра Усика Дэвид Хей заявил, что его подопечный будет готовиться к бою с украинцем, спаррингуя с Тони Белью.

"Он дрался с Усиком, он спарринговал с Чисорой, он знает все сильные и слабые стороны. Сто процентов, я бы хотел послушать его мнение о необходимой тактике на бой: какие удары нужно наносить, с какой частотой", – заявил Хэй в интверью SkySports.

Тони Белью (справа)

Тони Белью (справа)

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Напомним, что бой между Усиком и Белью состоялся год назад в Манчестере и закончился победой украинца нокаутом, однако на момент остановки боя британец вел по очкам.

Как сообщал OBOZREVATEL, тренер кубинского боксера Луиса Ортиса считает, что Александр Усик не сможет добиться успеха в супертяжелом весе.

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Тема
WBC
Персоны
Александр Усик Дэвид Хэй Тони Белью Дерек Чисора
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