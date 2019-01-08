''Бой возможен'': у Ломаченко возник неожиданный вариант

Чемпион WBC в первом полусреднем весе Хосе Рамирес (23-0, 16 КО) признался, что готов драться с Василием Ломаченко (12-1, 9 КО).

"Я легко делаю 63,5 кг и, думаю, что если придет возможность драться с Ломаченко, то я воспользуюсь ею перед тем, как пойти за остальными поясами в первом полусреднем весе. И наш бой возможен, ведь мы оба боксеры Top Rank", – сказал Рамирес в интервью ESNews.

Новости Непобежденный американец отметился странным высказыванием о Ломаченко

Напомним, что Ломаченко объединил титулы чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO), победив Хосе Педрасу 8 декабря в Нью-Йорке.

Позже американский боксер Джервонта Дэвис отметился странным высказыванием о Василии Ломаченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ломаченко-старший признан тренером года в боксе в 2018 году по версии знаменитого американского портала Sports Illustrated.