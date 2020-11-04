Бой Виталия Кличко вошел в пятерку самых кровавых в истории бокса

Бой Виталия Кличко против Леннокса Льюиса, который состоялся в июне 2003 года и закончился поражением украинца, вошел в пятерку самых кровавых в истории бокса.

По мнению издания The Sportsman, которое составляло рейтинг, на протяжении 20 минут поединка украинец впервые в своей карьере ощутил такую боль и дискомфорт. Решающий его момент случился в третьем раунде, когда в результате жесткой рубки между боксерами над левым глазом Кличко-старшего появилось глубокое рассечение.

"Всего за 20 минут Виталий испытал столько боли и дискомфорта, сколько не испытывал на протяжении своей карьеры. В третьем раунде крови было особенно много. Перед его началом легендарный тренер Льюиса Эмануэль Стюард дал своему подопечному установку пойти в открытую рубку, в результате которой у Кличко над левым глазом открылось рассечение, которое и решило исход боя. Виталий продолжал храброе сражение, но с каждой секундой на его лице появлялось все больше крови, что привело к досрочному завершению поединка после шестого раунда", – так объяснили свой выбор составители рейтинга.

В пятерку самых кровавых боев были включены также противостояния Чака Вепнера и Сонни Листона (1970 год), вторая встреча Майка Тайсона и Эвандера Холифилда (1997), поединок Рокки Марчиано и Эзарда Чарльза (1954) и бой Дениса Лебедева и Гильермо Джонса (2013).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее несостоявшийся реванш Кличко-старшего и Льюиса был назван одним из самых ожидаемых в истории.