Бой в Канаде завершился "смертельным" нокаутом: спортивные итоги 10 июля

Украинский футболист Александр Зубков провел великолепный матч за венгерский "Ференцварош" в Лиге чемпионов, а экс-первая ракетка мира Анна Курникова откровенно рассказала об отношениях с Энрике Иглесиасом.

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Кроме того, казахстанский боксер Нурзат Сабиров в Канаде добыл победу диким нокаутом. Наши читатели считают наиболее интересными такие материалы:

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