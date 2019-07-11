Бой в Канаде завершился "смертельным" нокаутом: спортивные итоги 10 июля

Украинский футболист Александр Зубков провел великолепный матч за венгерский "Ференцварош" в Лиге чемпионов, а экс-первая ракетка мира Анна Курникова откровенно рассказала об отношениях с Энрике Иглесиасом.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 10 июня.
Кроме того, казахстанский боксер Нурзат Сабиров в Канаде добыл победу диким нокаутом. Наши читатели считают наиболее интересными такие материалы:
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