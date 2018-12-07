Бой Усика в Украине: промоутер боксера озадачил болельщиков

Промоутер Александра Усика Александр Красюк высказался о возможности проведения поединка его подопечного в Украине. Менеджер абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе отметил, что главной проблемой организации такого боя является финансовая сторона.

"Хотеть видеть бой Усика в Украине – это прекрасно. Это я говорю с точки зрения фаната бокса. Но между "хочу" и "могу" есть целая пропасть, наполненная самообманом. Готов ли зритель, который пишет негативные комментарии в интернете, заплатить 800 фунтов стерлингов за билет? Не знаю. А 15 тысяч гривен, то есть, 400 фунтов? Тоже вряд ли. Хорошо. А 5 тысяч гривен за билет на трибунах?" - рассказал Красюк в интервью Tribuna.

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Напомним, что последний поединок Усика против Тони Белью состоялся в Манчестере. Украинский боксер в восьмом раунде нокаутировал своего оппонента

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик сорвал овации в караоке-баре в США. В комментариях поклонники украинского боксера отметили его талант.