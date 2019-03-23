Бой Усика перенесут: промоутер назвал причину

Промоутер украинского боксера Александра Усика Эдди Хирн подтвердил, что они вступили в переговоры с камерунцем Карлосом Такамом.

При этом менеджер нашего чемпиона хочет перенести поединок, запланированный на 18 мая, так как в этот же день состоится бой чемпиона WBC в супертяжах Деонтея Уайлдера.

"Сейчас мы играем с идеей провести бой 17 мая, потому что Уайлдер бьется 18 мая и создавать такой конфликт никому не выгодно, ведь мы хотим, чтобы дебют Усика освещался максимально", - сказал Хирн в интервью IFL TV.

Александр Усик instagram.com/usykaa

Команда Усика близка к завершению сделки по поводу следующего боя, хотя официально соглашение еще не подписано.

"Сделка пока не оформлена. Мы находимся на связи с командой Такама. Мы достигли принципиальной договоренности о проведении боя, но до подписания контракта дело пока не дошло", - поведал, на какой стадии переговоров находится бой украинского чемпиона.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что свое согласие на бой с украинским боксером Александром Усиком, который собирается дебютировать в супертяжелом весе, дал россиянин Александр Поветкин.

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