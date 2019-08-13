Бой Усик - Такам на грани срыва: стали известны детали

38-летний камерунский супертяжеловес Карлос Такам подписал контракт с промоутерской компанией Star Boxing. Сотрудничество камерунца с новым промоутером может сорвать его поединок с Усиком.

Предполагалось, что именно Такам станет соперником для дебюта в хэвивейте экс-абсолютного чемпиона мира в крузервейте украинца Александра Усика.

Бой Усик-Такам был запланирован на 25 мая в Оксон-Хилле (штат Мэриленд, США), но был отменен из-за травмы украинца. Новой датой ориентировочно стало 12 октября, однако теперь бой Усик - Такам может и вовсе не состояться.

Карлос Такам prosportua.com

"Подписание контракта между Такамом и Star Boxing вполне может значить и то, что Усику понадобится новый оппонент", - утверждает источник ESPN.

В настоящее время Усик начал подготовку к своему дебюту в супертяжелом дивизионе в Лос-Анджелесе.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцев массово разводят фейковой новостью про Александра Усика.

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