Бой Усик – Такам: когда и где смотреть

Украинский чемпион Александр Усик в субботу, 25 мая, должен был провести поединок против представителя Камеруна Карлоса Такама.

Бой планировалось провести в американском Оксон Хилле на арене MGM National Harbor и он должен был стать дебютным для нашего соотечественника в супертяжелом весе. Однако из-за травмы Усика, который в ходе подготовки получил повреждение бицепса правой руки, поединок был отменен.

Планировалось, что камерунец выйдет в ринг против другого соперника, но в карте боев на шоу, которое решили не отменять, его имя не значится. Вероятнее всего, бой Усик – Такам состоится в августе, когда запланировано возвращение Александра. Шоу покажет телеканал "Интер".

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитый экс-чемпион мира Хасим Рахман дерзко высказался об Александре Усике.

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