Бой Усик – Спонг: появился крутой проморолик поединка

12 октября в Чикаго украинский боксер Александр Усик проведет свой официальный дебют в супертяжелом дивизионе. Его соперником в первом бою будет нидерландский боксер Тайрон Спонг.
Александр Усик – Тайрон Спонг
boxingnews24.com
Стриминговая платформа DAZN, которая объявлена официальным транслятором поединка, представила яркое промо-видео боксерской встречи.
Save the date 🗓— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) 23 сентября 2019 г.
October 12, @usykaa is coming... 😈#UsykSpong @DAZN_USA pic.twitter.com/hMuftoKRpv
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александр Усик мощно ответил собственным критикам, которые заявляют, что украинцу не по силам супертяжелый вес.
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