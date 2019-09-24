Бой Усик – Спонг: появился крутой проморолик поединка

12 октября в Чикаго украинский боксер Александр Усик проведет свой официальный дебют в супертяжелом дивизионе. Его соперником в первом бою будет нидерландский боксер Тайрон Спонг.

Александр Усик – Тайрон Спонг boxingnews24.com

Стриминговая платформа DAZN, которая объявлена официальным транслятором поединка, представила яркое промо-видео боксерской встречи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александр Усик мощно ответил собственным критикам, которые заявляют, что украинцу не по силам супертяжелый вес.

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