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24 сентября • обновлено в 17:20
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Бой Усик – Спонг: появился крутой проморолик поединка

1.6т Читать материал на украинском

12 октября в Чикаго украинский боксер Александр Усик проведет свой официальный дебют в супертяжелом дивизионе. Его соперником в первом бою будет нидерландский боксер Тайрон Спонг.

Александр Усик – Тайрон Спонг

Александр Усик – Тайрон Спонг

boxingnews24.com

Стриминговая платформа DAZN, которая объявлена официальным транслятором поединка, представила яркое промо-видео боксерской встречи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александр Усик мощно ответил собственным критикам, которые заявляют, что украинцу не по силам супертяжелый вес.

С кем Усик дебютирует в хевивейте, читай у нас в Telegram!

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Тема
Усик – Спонг
Персона
Александр Усик
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