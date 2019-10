Бой Усик - Спонг под угрозой срыва: названа причина

Соперник Александра Усика в запланированном на 12 октября поединке - голландец Тайрон Спонг - попался на применении допинга. Поединок находится под реальной угрозой срыва.

"VADA (Всемирное антидопинговое агентство - Ред.) связалось с нами и сообщило, что допинг-тест Спонга дал неудовлетворительные результаты. Теперь они отправлены в атлетическую комиссию штата Иллинойс. Утром у нас будет дополнительная информация. Если Спонг не сможет провести бой, у нас есть резервные соперники", — написал Эдди Хирн, промоутер Усика, у себя в твиттере.

We have been contacted by VADA to inform us that there has been an adverse finding in Tyrone Spong’s test. It has been sent to the State of Illinois commission and further information will be released in the morning. We have reserve opponents standing by.