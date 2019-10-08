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8 октября • обновлено в 09:55
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Бой Усик - Спонг под угрозой срыва: названа причина

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Соперник Александра Усика в запланированном на 12 октября поединке - голландец Тайрон Спонг - попался на применении допинга. Поединок находится под реальной угрозой срыва.

Александр Усик

Александр Усик

boxingscene

"VADA (Всемирное антидопинговое агентство - Ред.) связалось с нами и сообщило, что допинг-тест Спонга дал неудовлетворительные результаты. Теперь они отправлены в атлетическую комиссию штата Иллинойс. Утром у нас будет дополнительная информация. Если Спонг не сможет провести бой, у нас есть резервные соперники", — написал Эдди Хирн, промоутер Усика, у себя в твиттере.

По информации BoxingScene, в пробе А у Спонга нашли препарат кломифен, внесенный в список подозрительных веществ. Кломифен используется для повышения тестостерона у мужчин, а также в качестве препарата от бесплодия для женщин.

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Напомним, Усик должен был дебютировать в супертяжелом весе еще в мае 2019 года против Карлоса Такама, но бой не состоялся из-за травмы украинца.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее букмекеры резко изменили котировки на бой Усик - Спонг.

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Тема
Усик – Спонг
Персоны
Александр Усик Тайрон Спонг Эдди Хирн
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