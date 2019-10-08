Бой Усик - Спонг под угрозой срыва: названа причина

Соперник Александра Усика в запланированном на 12 октября поединке - голландец Тайрон Спонг - попался на применении допинга. Поединок находится под реальной угрозой срыва.

Александр Усик boxingscene

"VADA (Всемирное антидопинговое агентство - Ред.) связалось с нами и сообщило, что допинг-тест Спонга дал неудовлетворительные результаты. Теперь они отправлены в атлетическую комиссию штата Иллинойс. Утром у нас будет дополнительная информация. Если Спонг не сможет провести бой, у нас есть резервные соперники", — написал Эдди Хирн, промоутер Усика, у себя в твиттере.

We have been contacted by VADA to inform us that there has been an adverse finding in Tyrone Spong’s test. It has been sent to the State of Illinois commission and further information will be released in the morning. We have reserve opponents standing by. — Eddie Hearn (@EddieHearn) 7 октября 2019 г.

По информации BoxingScene, в пробе А у Спонга нашли препарат кломифен, внесенный в список подозрительных веществ. Кломифен используется для повышения тестостерона у мужчин, а также в качестве препарата от бесплодия для женщин.

Напомним, Усик должен был дебютировать в супертяжелом весе еще в мае 2019 года против Карлоса Такама, но бой не состоялся из-за травмы украинца.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее букмекеры резко изменили котировки на бой Усик - Спонг.

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