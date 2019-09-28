Бой Усик — Спонг: букмекеры резко изменили котировки

Украинец Александр Усик (16-0-0, 12 KO) по-прежнему считается явным фаворитом поединка против Тайрона Спонга (13-0, 12 КО), но котировки на победу голландца резко выросли.

Усик - Спонг

Боем 12 октября в американском Чикаго наш бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе дебютирует в супертяжелом дивизионе.

Ставки на победу Усика предлагаются с котировкой 1,02 (было 1,01), а вот показатели на успех Спонга теперь достигают уровня 13,00 (было 19.00). Коэффициент на ничью стал почти в два раза больше 51,00 (было 34,00).

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 сентября стриминговая платформа DAZN, которая объявлена официальным транслятором поединка, представила яркое промо-видео боксерской встречи.

31 августа Тайрон Спонг добыл впечатляющую победу на вечере бокса в Мексике, отправив соперника в кошмарный нокаут.

Недавно Спонг дал комментарий о предстоящей встрече с Усиком.

О новых секс-скандалах с Роналду и Неймаром читай у нас в Telegram!