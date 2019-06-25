Бой Усик — Поветкин: промоутер украинца сделал заявление

Команда Александра Усика поддержала боксера в его отказе выходить в ринг против россиянина Александра Поветкина.

По словам промоутера украинца Александра Красюка, именно за спортсменом последнее слово при выборе соперника.

Александр Усик и Александр Поветкин Boxing Scene

"Александр, как и любой другой боксер, – источник, главный стержень принятия решений. Менеджер или промоутер всего лишь предлагает боксеру, а окончательное решение принимает боксер. Ему выходить в ринг и делать свою роботу. Мы прислушиваемся к мыслям Александра. Он сказал, что ему было бы некомфортно боксировать из-за причин, которые он огласил. Мы работаем, принимая во внимание его мысли", – цитирует Красюка Tribuna.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирная боксерская организация (WBO) назвала Александра Усика обязательным претендентом на бой с победителем реванша Энтони Джошуа – Энди Руис.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!