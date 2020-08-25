Бой Усик – Поветкин: промоутер украинца отреагировал на сообщения СМИ

Александр Чеканов Бокс 11:47, 25.08.2020 Обновлено: 12:02, 25.08.2020

Команда украинца Александра Усика (17-0, 13 КО) даже не рассматривает возможности проведения боя с россиянином Александром Поветкиным (36-2-1, 24 КО).

Комментируя победу "Витязя" над Диллианом Уайтом и сообщения СМИ об отборочном бое Усик – Поветкин, промоутер Александр Красюк отметил, что его подопечный является обязательным претендентом на поединок против Энтони Джошуа.

"Усик – официальный претендент на титул чемпиона мира Всемирной боксерской организации (WBO) в супертяжелом весе. На октябрь у Усика запланирован поединок с Дереком Чисорой. В случае победы Александр должен выходить против Джошуа, если тот, в свою очередь, успешно отстоит титулы против Кубрата Пулева. Поздравляем Поветкина с фееричной победой, рассчитывали на то, что именно он выйдет победителем, но даже гипотетически не рассматривали возможность поединка двух Александров, и даже речь об этом не заходила", – приводит слова Красюка Sportbox.ru.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Поветкин нокаутировал Диллиана Уайта в пятом раунде, перед этим дважды побывав в нокдаунах.

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