Бой Усик — Поветкин откладывается: спортивные итоги 3 марта

Российский боксер Александр Поветкин не намерен выходить в ринг против Александра Усика 18 мая, а фанаты донецкого "Шахтера" сожгли флаг России на матче с "Черноморцем" в Одессе. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 3 марта.

Кроме того, британец Тони Белью откровенно рассказал о бое с Александром Усиком. Наши читатели считают наиболее интересными такие материалы:

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