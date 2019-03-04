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/Новости бокса

Бой Усик — Поветкин откладывается: спортивные итоги 3 марта

2.3тЧитать материал на украинском

Российский боксер Александр Поветкин не намерен выходить в ринг против Александра Усика 18 мая, а фанаты донецкого "Шахтера" сожгли флаг России на матче с "Черноморцем" в Одессе. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 3 марта.

Кроме того, британец Тони Белью откровенно рассказал о бое с Александром Усиком. Наши читатели считают наиболее интересными такие материалы:

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Тема
Усик – Поветкин
Персоны
Александр УсикАлександр ПоветкинВасилий Ломаченко
Тег
ФК Шахтер
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Обеленис Дмитрас
Обеленис Дмитрас
Да в принципе пофиг на это ватоголовое убожество.
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